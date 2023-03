Tribunal brasileiro impede Bolsonaro de usar ou vender jóias da Arábia Saudita

O Tribunal de Contas da União (TCU) brasileiro decidiu, na quinta-feira, que o ex-Presidente Jair Bolsonaro não pode usar nem vender as jóias recebidas do Governo da Arábia Saudita.

A decisão do órgão de fiscalização, ligado ao Congresso brasileiro, foi tomada depois de a Polícia Federal ter aberto uma investigação para esclarecer a "entrada irregular" no país de várias peças de joalharia que o Governo saudita deu ao então Presidente e à mulher, Michelle Bolsonaro, em 2021.

O instrutor do processo no TCU, o magistrado Augusto Nardes, indicou que com os "indícios de irregularidades" na "tentativa de entrada no país de jóias", no valor de três milhões de euros, adotou as "medidas necessárias" para "as diligências" da polícia.

Bolsonaro, de acordo com a decisão de Nardes, deve "preservar intacto" o conjunto de jóias na "qualidade de fiel depositário" até "à deliberação" do TCU, "abstendo-se de utilizar, ou alienar" todos os "bens que são objeto do processo".

A investigação policial será conduzida "sob sigilo judicial" e "tem um período inicial de 30 dias, com a possibilidade de o prolongar se necessário", e vai decorrer em paralelo com outra investigação aberta na terça-feira, indicou a polícia.