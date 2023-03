"Se a vossa liderança não decidir sobre a nossa adesão, recorreremos ao vosso povo. Os portugueses são como nós"

O braço direito do Presidente ucraniano foi o homem designado por Zelensky para dialogar com o gabinete de António Costa e diz esperar "decisões ousadas" do primeiro-ministro português e dos outros líderes europeus. Sobre a ajuda militar, espera que Portugal continue o seu apoio à Ucrânia mas prefere não revelar os próximos passos dessa ajuda. A reconstrução da região de Zhythomyr, patrocinada por Portugal, está a avançar mas não deve ficar pelas escolas, admite Ihor Zhovka nesta entrevista registada no complexo de gabinetes onde trabalha Zelensky em Kiev.

A Ucrânia está a aprofundar a sua relação com o mercado único europeu e demorará o seu tempo até conhecer uma decisão política. Consegue reconhecer que o processo de adesão à União Europeia será uma corrida de fundo?



Repare, não há necessidade de especular agora sobre quantos anos levará. No caso de Portugal, se não me engano, demorou nove anos, pelo que me disseram nos vossos gabinetes. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso aconteceu noutras circunstâncias geopolíticas. Estávamos noutro estágio de desenvolvimentos históricos. Foi há 40 anos. Hoje vivemos em condições completamente diferentes. Estamos a travar uma guerra, a defender todo o continente europeu contra o agressor, a defender o nosso povo, as outras nações, os nossos vizinhos mais próximos. Por estas razões, merecemos estar convosco.

Somos iguais a vocês. Somos os mesmos europeus. Vi tantos ucranianos em Lisboa que são iguais a vocês. Trabalham no duro, têm conhecimentos, estão a dominar o vosso idioma. Trabalham de forma eficiente no vosso país para depois voltarem após a vitória da Ucrânia. Na verdade, já estamos lá [na União Europeia]. Portanto, os vossos líderes só precisam de ser ousados e inteligentes para tomar a decisão política apropriada. Quando a tomarão? Isso depende deles. Mas se eles não conseguirem [tomar uma decisão], provavelmente recorreremos ao vosso povo. Sabe quantas pessoas em Portugal apoiam a entrada da Ucrânia na UE? 87% do vosso povo apoia a ideia de estarmos convosco. Acha que os vossos líderes vão estar contra a decisão do vosso povo?

Espera ações ousadas do primeiro-ministro António Costa?

Esperamos decisões ousadas de todos os líderes da União Europeia. São os tipos de decisão que todos vocês precisam de ter durante a guerra contra o agressor em cada uma das nossas unidades. Portanto, esta é uma guerra geral, não é apenas a Ucrânia que está a lutar. Vocês estão a ajudar-nos, dando-nos armas, implementando sanções contra a Rússia, dando apoio financeiro. Mas temos que ser fortes e unidos, tomando os tipos de decisão que o Presidente Zelensky está a adotar.

Tem o mesmo sentimento em relação a todos os atores políticos em Portugal?

O vosso primeiro-ministro esteve aqui em Kiev a 21 de maio do ano passado e encontrou-se com o meu Presidente e falou com os líderes do meu país. E depois tiveram várias conversações telefónicas. O meu Presidente encontrou-se pela última vez com o vosso primeiro-ministro no dia 9 de fevereiro em Bruxelas durante o Conselho Europeu para o qual o nosso Presidente foi convidado.

Sentimos o apoio do vosso primeiro-ministro. Pensamos que o Presidente de Portugal também partilha desta posição, embora ainda não tenha visitado a Ucrânia. Mas sentimos apoio e não apenas nestes termos. O vosso país está a ajudar-nos em termos de armamento.

Quando aqui esteve em Kiev, António Costa ofereceu a assistência portuguesa relacionada com a experiência do processo que conduziu à adesão. Como é que esse processo avançou?

Recordo que ele mencionou isso e logo após sua visita, no espaço de dez dias, estava já a visitar o vosso país. E por sugestão do vosso primeiro-ministro, reuni-me com o secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Tive conversas, discussões e trocas de opiniões muito profundas com as vossas pessoas, não apenas sobre o que fizeram para se tornarem um estado-membro da UE, como também esta responsabilidade em termos de integração na União Europeia.

Trocámos algumas experiências. Algumas do vosso país são relevante para nós. Mas, reitero, o vosso país entrou na União Europeia há várias décadas e agora estamos numa situação bem diferente. Aproveitaremos concerteza toda a melhor experiência do vosso país. E estabelecemos contatos entre os vossos gabinetes e as autoridades relevantes na Ucrânia. Eu estou em permanente contacto com o gabinete do vosso primeiro-ministro. Vamos levar em conta as melhores experiências, mas em definitivo vamos também seguir o nosso próprio caminho.