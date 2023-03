Reino Unido vai pagar 541 milhões a França para travar migrantes

O Reino Unido vai contribuir com 541 milhões de euros nos próximos três anos para reforçar o controlo das costas francesas e impedir a travessia de migrantes ilegais no Canal da Mancha.

O acordo surge na sequência da cimeira franco-britânica que decorreu esta sexta-feira em Paris, entre o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

Segundo um comunicado emitido após a cimeira, “nos próximos três anos, a contribuição do Reino Unido será de 141 milhões de euros em 2023-24, 191 milhões em 2024-25 e 209 milhões em 2025-2026”.

Novo centro de detenção no norte de França

Além disso, vai ser aberto “um novo centro de detenção no norte de França, um novo centro de comando que reúne as equipas (francesas e britânicas) pela primeira vez e 500 agentes adicionais para patrulhar as praias francesas”.