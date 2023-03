Índia em festa para celebrar o "Festival das Cores"

Já começaram as celebrações do Festival Holi, na Índia e noutros países. Conhecido como o Festival das Cores, o Holi é uma das tradições religiosas celebrada pelos hindus mais famosa em todo o mundo.

Esta antiga comemoração, que marca o fim do inverno e dá as boas-vindas à primavera, homenageia também o triunfo do bem sobre o mal, a alegria e os laços familiares. Para os agricultores, o Holi é uma invocação para uma boa colheita na primavera.

Durante as festas, milhares de pessoas atiram pó colorido e balões de água para o ar, em momentos de convívio entre homens e mulheres de todas as idades.

O festival, que decorre entre 7 e 8 de março, é amplamente celebrado na Índia e no Nepal, mas também nos países com grandes populações da diáspora do subcontinente indiano.