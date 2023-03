Encontrados mortos dois americanos raptados no México

Dois dos quatro norte-americanos que desapareceram na sexta-feira no México foram encontrados mortos e dois estão vivos, revelou esta terça-feira o governador do estado de Tamaulipas.

O grupo foi sequestrado pouco depois de cruzarem a fronteira, por homens armados, quando se dirigiam para a cidade de Matamoros, no estado de Tamaulipas, na fronteira com o Texas.



Os quatro americanos viajavam da Carolina do Norte com destino ao México, para que um dos membros do grupo pudesse realizar um procedimento de cirurgia plástica.