Paulo Rangel "surpreendido e emocionado" com o esforço de reconstrução da Ucrânia

O eurodeputado Paulo Rangel diz-se “surpreendido” e “emocionado” com o esforço de reconstrução da Ucrânia.

“Eles dizem que estão a reconstruir algumas coisas que sabem que vão voltar a ser destruídas, mas não podem deixar de o fazer, para mostrar esta resistência e criar condições aceitáveis de qualidade de vida e de transporte”, tendo em conta que “muitas pontes e estradas ficaram muito destruídas”, diz Rangel à Renascença a partir de Kiev, no balanço de uma visita de dois dias à Ucrânia.

Numa altura em que, no leste do país, as forças russas apertam o cerco à cidade estratégica de Bakhmut, Paulo Rangel saúda a forma como os ucranianos já se preparam para a paz, que não se sabe quando há de chegar: “É a melhor forma de levantar o moral” de um país que, há um ano, “conduz uma guerra, depois de uma invasão bárbara e agressiva que continua em curso”.