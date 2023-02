Zelensky demite comandante das forças operacionais conjuntas

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, demitiu, este domingo, o comandante das forças operacionais conjuntas, Eduard Mykhailovich Moskalov, que ajudou a liderar a luta contra a Rússia no leste do país.

A notícia é avançada pela Reuters que assinala, que o chefe de Estado ucraniano não apresentou qualquer razão para esta decisão, referindo apenas que num decreto de uma linha, Zelensky anunciou a demissão de Eduard Moskalyov como comandante das forças conjuntas da Ucrânia, que estão envolvidas em batalhas na região de Donbas.

Nem as contas do Facebook nem do Twitter das forças conjuntas fizeram, até ao momento, qualquer menção à demissão.

Eduard Mykhailovich Moskalov estava no cargo há quase um ano e ajudava a liderar a luta contra as tropas russas na região do Donbass, onde Zelensky descreveu, recentemente, a situação militar como difícil e dolorosa.

Moskalov tinha sido nomeado para aquela posição em março do ano passado, altura em que o tenente-general Oleksandr Pavliuk foi nomeado para chefe da administração militar da região de Kiev.

Unidades pró-Moscovo estão a concentrar seus esforços na cidade de Bakhmut, montando repetidos ataques, apesar de sofrerem o que as autoridades ucranianas e ocidentais dizem ser pesadas baixas.