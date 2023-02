Seca em Itália já esvazia os canais de Veneza

Segundo o The Guardian, o lago Garda regista o nível mais baixo dos últimos 35 invernos. O baixo caudal é o suficiente para que seja possível chegar à ilha de San Bagio a pé.

Segundo a Legambiente, associação ambientalista italiana, os rios e lagos da região norte do país têm sido os mais afetados. Segundo o Conselho Nacional de Investigação de Itália, citado pelo The Guardian, a precipitação nesta região esteve 40% abaixo do normal em 2022 e a falta de chuva desde o início de 2023 tem sido significativa.

Rio Pó continua a sentir a seca do verão de 2022

O rio Pó, o maior em Itália e um dos maiores da Europa, com nascente nos Alpes, apresenta níveis de água 61% inferiores à média durante o inverno. Segundo o jornal The Guardian, na região de Pavia, o nível da água do rio está três metros abaixo do normal, "com as margens a tornarem-se praias", um fenómeno apenas usual no verão.

O cenário de seca continua a predominar o Pó, depois de no verão de 2022 o rio ter registado a pior seca dos últimos 70 anos. Em agosto, o caudal do rio Pó estava 90% abaixo do normal. "Nada mudou desde 2022. Ainda estamos numa situação de défice", aponta Luca Mercalli, presidente da Sociedade Meteorológica Italiana, ao The Guardian.

"Esperemos pela primavera, que é, normalmente, o período mais chuvoso para o vale do Pó. Há uma boa possibilidade de que a precipitação em abril e maio possam compensar, é a nossa última esperança. Se não tivermos chuva de primavera por dois anos consecutivos, então será a primeira vez de sempre que isso acontece."

Segundo a Reuters, Massimiliano Pasqui, especialista do Conselho Nacional de Investigação do país, há um crescendo do défice de água, que já havia começado no inverno de 2020. "Precisamos de recuperar 500 milímetros [de chuva] nas regiões do noroeste: precisamos de 50 dias de chuva."