EUA prometem mais de 90 milhões de euros em ajuda à Turquia

Na primeira visita de Blinken ao país da Ásia Menor, o representante dos EUA encontrou-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlüt Çavuşoğlu, com quem pôde visitar algumas das regiões mais afetadas pelo terramoto, como Hatay.

No entanto, a visita não se deverá só ao terramoto. Blinken visita o país a propósito do alargamento da NATO, nomeadamente quanto ao travão turco à adesão de Suécia e Finlândia ao bloco militar.

Em janeiro, o Presidente turco, Recep Erdoğan, afirmou estar recetivo a uma possível ratificação da candidatura de Helsínquia aliança atlântica.

De acordo com a Reuters, desde o terramoto de 6 de fevereiro, os Estados Unidos já enviaram equipas de busca e salvamento para a Turquia, assim como equipamento médico, equipamentos para remoção dos destroços e ainda 85 milhões de dólares (quase 80 milhões de euros) em ajuda humanitária - que também se destina à Síria.

O secretário de Estado norte-americano garante ainda que o Joe Biden pretende ainda desbloquear 50 milhões de dólares (mais de 46 milhões de euros) de fundos da Assistência de Emergência de Refugiados e Migrantes.

O sismo de 6 de fevereiro, de 7.8 na escala de Richter, afetou o sul da Turquia e o norte da Síria, com as últimas atualizações a confirmar mais de 46 mil mortos. Esta segunda-feira, as autoridades de Ancara deverão dar por terminadas as operações de busca e salvamento, num momento em que cerca de um milhão de turcos se encontram a viver em abrigos temporários.