Ataque de míssil israelita mata mais de uma dezena de pessoas na Síria

Um ataque de um míssil disparado por Israel terá morto mais de uma dezena de pessoas, incluindo civis, em Damasco, na Síria.

Os média estatais sírios relatam que o ataque atingiu edifícios 'residenciais' em Damasco, no início da manhã de domingo.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos, citado pela agência AFP, afirma que há 15 pessoas mortas, incluindo civis.

De acordo com a Reuters, o edifício atingido fica localizado no bairro de Kafr Sousan, no centro de Damasco, perto de um grande complexo de segurança junto a instalações iranianas, disseram testemunhas e uma fonte oficial.