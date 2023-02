Uma rotina num país em guerra. Alarmes soaram esta manhã em toda a Ucrânia

A Força Aérea da Ucrânia reclama ter abatido este sábado dois de 4 mísseis de cruzeiro russos lançados a partir do Mar Negro.

Foram registadas duas explosões no centro-oeste da Ucrânia, em Khmelnytsky, a cerca de 240 quilómetros de Lviv. O governador local fala em 2 feridos e vários apartamentos e escolas destruídas neste ataque.

No Leste da Ucrânia prosseguem combates terrestres, em particular nas regiões de Luhansk e Donetsk. No centro está a batalha para tomar o controlo de Bakhmut, cidade ucraniana sob fogo russo há várias semanas.

Esta sexta-feira, autoridades de Kiev pediram a saída urgente dos civis da cidade, o que prenuncia uma batalha ainda mais dura nos próximos dias.

A Ucrânia tenta ainda estabilizar a rede elétrica do país, ligeiramente mais estável nos últimos dias. A situação varia de região para região, mas esta manhã foram realizados cortes preventivos do abastecimento nas regiões de Kiev, Odessa e Dnipro. Interrupções de energia que, dizem as autoridades ucranianas, vão impedir danos significativos à infraestrutura de energia se os mísseis russos atingirem o alvo.

Este sábado, no habitual discurso diário, Volodymyr Zelensky garantiu que o país está a fazer todos os possíveis para fortalecer os soldados na linha da frente, “os heróis que inspiram o mundo”.

O presidente ucraniano indicou ainda que o mundo já percebe a importância da chegada de caças para defender os céus ucranianos.