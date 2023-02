Covid-19. França deixa de exigir teste a viajantes oriundos da China

A França deixou de exigir aos viajantes vindos da China um teste à Covid-19, de resultado negativo, realizado menos de 48 horas antes da chegada ao país, medida implementada no início de janeiro.

"A partir de 16 de fevereiro, os viajantes da China para a França não são mais obrigados a apresentar o resultado de um teste RT-PCR [de ácido nucleico] (…), bem como a declaração de honra relativa à covid-19", disse a Embaixada da França em Pequim.

Num comunicado de imprensa, publicado na quinta-feira à noite, a embaixada acrescentou que “também está abolido o rastreio aleatório à chegada”, mas que o uso de máscara cirúrgica a bordo dos aviões continua a ser obrigatório.

As medidas, que abrangiam viajantes com pelo menos 11 anos, foram impostas no início de janeiro, quando a China enfrentou um aumento nos casos de covid-19, após o fim das restrições da política “covid zero”, no início de dezembro.

Tal como França, também outros países, incluindo Reino Unido, Itália e Estados Unidos adotaram esse tipo de medidas, que têm vindo a ser gradualmente suspensas.

Em Portugal, o Governo prorrogou até final de fevereiro as medidas de controlo da covid-19 aplicadas aos voos provenientes da China, que incluem a testagem aleatória de passageiros à chegada e a obrigatoriedade de um teste negativo no embarque.