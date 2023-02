"Temos liberdade, deem-nos asas para a proteger". Zelensky pede aviões de combate ao Reino Unido

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu esta quarta-feira ao Reino Unido aviões de combate para ajuda no combate às forças russas na Ucrânia.

No parlamento britânico, em visita-surpresa ao Reino Unido, Zelensky ofereceu simbolicamente um capacete da Força Aérea ucraniana ao Presidente da Câmara dos Comuns do Reino Unido, Lindsay Hoyle, em troca de “proteção pela liberdade” do seu país.

"Acredito que este símbolo nos ajude à nossa próxima aliança. A aliança dos aviões. Apelo-vos e ao mundo com as mais simples e também as mais importantes palavras: aviões de combate para a Ucrânia. Nós temos liberdade. Deem-nos asas para a proteger”, disse.