Turquia e Síria. UE mobiliza 1200 socorristas, incluindo equipa portuguesa

A União Europeia (UE) já mobilizou 25 equipas de busca e salvamento para ajudar as autoridades turcas nas operações de resgate após o sismo de segunda-feira. As equipas integram 1200 socorristas oriundos de 21 países, incluindo Portugal.

De acordo com o porta-voz da Comissão Europeia para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Balasz Ujvari, 19 Estados Membros (Alemanha, Áustria, Bulgária, Croácia, Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, França, Grécia, Hungria, Itália, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal e Roménia), mais Albânia e Montenegro, disponibilizaram um total de 25 equipas socorristas, 11 das quais já estão no terreno, e que incluem 79 cães de busca.

Num ponto da situação do apoio que está a ser prestado à Turquia após Ancara ter solicitado a ativação do Mecanismo de Proteção Civil da UE, o responsável europeu adiantou, ainda, que foram enviadas duas equipas médicas, e uma equipa de Proteção Civil da UE constituída por peritos de 11 Estados-membros, que "foram imediatamente destacados para a Turquia para apoiar as operações".

Relativamente à Síria, também atingida, na segunda-feira, pelo sismo, o porta-voz da comissão explicou que "a UE está em contacto com os seus parceiros humanitários no terreno e a financiar organizações humanitárias que estão a realizar operações de busca e salvamento, ao mesmo tempo que fornece água e apoio sanitário, e distribui cobertores e artigos de higiene nas áreas afetadas".

Balasz Ujvari acrescentou que estão, também, a ser avaliados "o nível de danos e necessidades dentro da Síria, para adaptar a resposta", estando a UE a "considerar todas as opções viáveis para a distribuição de recursos adicionais dentro da Síria, em apoio às populações afetadas".

Portugal anunciou esta terça-feira que uma equipa de 53 elementos da Proteção Civil, GNR e emergência médica parte na quarta-feira para a Turquia para apoiar os esforços de busca e salvamento após o sismo de segunda-feira, que já fez mais de 5.000 mortos.

Além dos 53 elementos, Portugal enviará também equipamento de busca e salvamento, mas não equipamento pesado.



O balanço provisório dos sismos ocorridos na segunda-feira na Turquia e na Síria aumentou para mais de cinco mil mortos.

Os abalos, o maior dos quais com magnitude 7,8 na escala de Richter, derrubaram milhares de edifícios no sul da Turquia e no norte da Síria.