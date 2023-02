Sismo. Portugal envia 53 operacionais para apoiar busca e salvamento na Turquia

"Nas próximas horas", Portugal vai enviar uma equipa de busca e salvamento para apoiar as operações de resgate na Turquia. No total, viajam 53 operacionais e 6 cães, confirma o ministro da Administração Interna.

Em declarações aos jornalistas, em Coimbra, José Luís Carneiro destaca que a equipa será composta por elementos da Proteção Civil, INEM, GNR e bombeiros.

"[A equipa] sairá do nosso país para se juntar aos esforços europeus, de cariz humanitário, de proteção civil e, muito particularmente, no caso do apoio português, no âmbito da busca e do salvamento."



Acompanhados por "equipas cinotécnicas" - cães preparados para operações de resgate -, o ministro adianta também as ações específicas que as forças portuguesas levarão a cabo, desde a "remoção de estruturas" à "deteção de riscos associados às réplicas".

Até ao momento, José Luís Carneiro afirma que o Governo não dá conta de portugueses "em risco" na Turquia. "Havia cidadãos identificados na região, que estavam a receber o respetivo acompanhamento e que estavam em diálogo com o gabinete de emergência e proteção consular."

Ainda esta manhã, a embaixada portuguesa em Ancara anunciou a criação de um grupo de WhatsApp para contacto permanente com os portugueses que se encontrem no país.

Os abalos de 7.8 e 7.5 na escala de Richter, sentidos no sul da Turquia e no norte da Síria, fizeram mais de cinco mil mortos e, pelo menos, 20 mil feridos, esperando-se que estes números aumentem ao longo do dia.