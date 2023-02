Síria. Regime de Assad bombardeia cidade rebelde depois de sismo

O governo da Síria, controlado por Bashar al-Assad, bombardeou a cidade de Marea, apenas um dia depois do sismo que provocou milhares de mortos no país, por esta ser controlada por forças rebeldes.

O nordoeste do país é controlado por forças rebeldes, onde se estima que pelo menos 450 pessoas tenham morrido, devido ao terramoto.

O Reino Unido já condenou o ataque dito "hediondo".

Citado pelo "The Guardian", a deputada do Partido Conservador Alicia Kearns também classifica o ataque como "irresponsável"

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros James Cleverly diz que o bombardeamento é "completamente inaceitável".

"É um exemplo do comportamento padrão do regime de Assad, que condenamos e vamos continuar a aplicar sanções", afirma, citado pelo "The Guardian".