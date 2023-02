​“O pai está aqui, não tenhas medo”. Menina resgatada dos escombros

Nota: as imagens podem chocar os leitores mais sensíveis.

A Associated Press acompanhou e registou o momento. No vídeo, é possível ver a equipa de resgate a afastar os destroços ao redor de Nour e a retirá-la dos escombros.

Aos profissionais envolvidos na complexa operação de resgate juntou-se o pai de Nour, que acompanhou todo o processo e foi falando com a filha para a tranquilizar.

Durante horas, as esquipas de resgate tentaram resgatá-la, conseguindo, finalmente, fazê-lo esta terça-feira. Nour foi resgatada com vida e sem ferimentos graves.

"O pai está aqui, não tenhas medo", foram as palavras do pai de Nour durante o salvamento da menina.

Com os números de vítimas mortais a aumentar, o resgate desta criança é um símbolo de esperança no meio do desastre vivido na Síria e na Turquia. Mais de oito mil pessoas já foram resgatadas dos escombros de oito mil edifícios afetados em ambos os países. Mais de cinco mil pessoas perderam a vida nos sismos desta segunda-feira.