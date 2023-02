Mais de 4.800 mortos em nova atualização do sismo na Turquia e Síria

De acordo com as autoridades de Ancara, registam-se 3.381 vítimas mortais na Turquia. A agência de gestão de desastres do país nota ainda 20.426 feridos e 5.775 edifícios colapsados em solo turco. Hospitais foram danificados e um desabou na cidade de Iskenderun, no sul do país.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, instou na segunda-feira a comunidade internacional a ajudar milhares de famílias atingidas, salientando que "muitas já necessitavam urgentemente de ajuda humanitária".

Dezenas de países já anunciaram que vão enviar ajuda, pessoal e equipamentos para ajudar nos esforços de resgate. Entretanto, apoio humanitário vindo do Iraque e do Irão já tem chegado às regiões afetadas na Síria.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) já adiantou que o terramoto causou grandes danos à Cidade Velha de Aleppo e Diyarbakir, dois locais Património Mundial.

O sismo de segunda-feira foi um dos mais fortes em 100 anos, a par do que abalou Erzincan, no leste da Turquia, em 26 de dezembro de 1939, também com magnitude de 7,8. Este terramoto de 1939 deixou mais de 32 mil mortos e provocou um ‘tsunami’ no Mar Negro, localizado a cerca de 160 quilómetros do epicentro.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, decretou luto nacional de sete dias e, de acordo com o decreto publicado na segunda-feira pelo Governo, as bandeiras serão colocadas a meia haste até ao pôr do sol de domingo.