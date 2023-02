Sismo na Turquia e Síria. "Portugal está disponível para apoiar", diz ministro

O ministro da Administração Interna disse esta segunda-feira que Portugal está “disponível para ajudar” as vítimas dos sismos na Turquia e Síria.

Em declarações à Renascença, o governante indicou que nesta altura estão a ser identificadas as necessidades no local e que a disponibilidade de Portugal já foi comunicada às autoridades turcas e sírias.

“Portugal já comunicou a sua disponibilidade para apoiar a Turquia e a Síria nos esforços de resgate, busca e salvamento”, disse.

José Luís Carneiro aponta que estão a decorrer trabalhos no Centro Coordenador de Resposta de Emergência da União Europeia para determinar as necessidades no terreno.