EUA destroem balão-espião chinês

Os Estados Unidos da América abateram um balão-espião chinês, este sábado, enquanto sobrevoava o estado da Carolina do Norte. Trata-se do mesmo balão que, ainda ontem, levou ao adiamento da viagem do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, à China. O momento foi registado em vídeo – e já circula nas redes sociais.

De acordo com informações veiculadas por vários órgãos de comunicação norte-americanos, o Pentágono, desde que detetara a presença do balão-espião no espaço aéreo nacional, tivera intenção de o abater. Não o fez antes, todavia, devido ao risco de destroços atingirem áreas com cidadãos.

Para levar a cabo esta operação, o governo norte-americano impôs restrições ao espaço aéreo na costa dos estados da Carolina do Norte e da Carolina do Sul.

As chegadas e partidas de três aeroportos da região foram interrompidas, na sequência do avistamento do balão-espião chinês.

Este sábado, o Presidente norte-americano, Joe Biden, já tinha prometido estar a "tratar" do assunto.