O que sabemos do "balão de espionagem chinês" que sobrevoa os EUA?

Um balão de espionagem chinês a sobrevoar os Estados Unidos e o Canadá provocou esta sexta-feira uma crise internacional que levou ao adiamento de uma visita do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, à China.

O que disseram os EUA e o Canadá?

Segundo as autoridades dos Estados Unidos, o objeto entrou no espaço aéreo norte-americano “há vários dias”, estando atualmente sobre o estado de Montana, onde se encontra um dos três campos de silos de mísseis nucleares do país.

“Claramente este balão destina-se à vigilância e a sua atual trajetória leva-o a locais sensíveis”, avançou o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, indicando que a inteligência norte-americana já seguia o balão muito antes deste entrar no país e que não é a a primeira vez que militares dos EUA veem uma invasão do espaço aéreo deste tipo.

Antes de estar no Montana, o balão sobrevoou a costa oeste do Canadá e as ilhas Aleutas, no Alasca.

Em comunicado, o Canadá deu conta do avistamento do “balão de vigilância a alta altitude”, referindo que os movimentos do mesmo estão a ser observados.

O que disse a China?

A China admitiu a presença do aparelho no espaço aéreo dos Estados Unidos, descrevendo-o como de “uso civil, principalmente para investigação meteorológica”, lamentando que o mesmo se tenha “desviado do seu curso devido aos ventos de oeste”.

“Afetado pelos ventos de oeste e com limitada capacidade de direção, o aparelho desviou-se para longe do seu percurso designado. A China lamenta a entrada indesejada no espaço aéreo dos EUA”, indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.