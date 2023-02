Homem rejeitado processa mulher por ela apenas o querer como amigo

Um homem de Singapura está a processar uma mulher depois de descobrir que ela o via apenas como amigo e não como parceiro. K. Kawshigan e Nora Tan conheceram-se em 2016 e tornaram-se amigos.

Mas, foi em 2020 que ambos perceberam que tinham objetivos diferentes com a relação.

Este homem foi à justiça pedir três milhões de doláres por “trauma emocional” e gastos feitos desde 2016.



K. Kawshigan considerava Nora Tan a "sua amiga mais próxima" e desejava uma relação romântica, enquanto Nora apenas o via como um amigo. A mulher recomendou que eles passassem menos tempo juntos, expressando a necessidade de haver "limites" entre ambos.

O homem assume que o dinheiro que pede em tribunal serve para cobrir os gastos feitos durante esta relação de amizade, mas também com “programas de reabilitação e terapia para superar o trauma sofrido”, assim como, os danos à sua "reputação", de acordo com documentos judiciais, que o jornal The Guardian cita.

O processo acusa a mulher de “comentários supostamente difamatórios e conduta negligente”, revelam os documentos do tribunal.