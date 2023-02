Elisa Ferreira avisa que adesão da Ucrânia à UE vai demorar

A Ucrânia tem um longo caminho a percorrer e um caderno de encargos exigente até entrar para a União Europeia, mas no final "vai valer a pena", afirma a comissária europeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira.

Em declarações aos jornalistas em Bruxelas, a comissária europeia diz que Kiev tem todo o apoio da UE, em tempo de guerra com a Rússia, mas não se compromete com datas para a conclusão do processo.

“É legítimo esse desejo e que a guerra termine e termine bem, mas acho que neste momento falar de datas, pela minha parte, é uma impossibilidade, porque há toda uma série de dossiers que acho que temos é de começar a prepará-los logo que a guerra acabe e nós já estamos a preparar-nos para isso a vários níveis”, afirma Elisa Ferreira.

O Governo ucraniano ambiciosa concluir o processo de adesão em 2026, mas a comissária europeia alerta que é preciso cumprir critérios apertados e rigorosos.