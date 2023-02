Exército brasileiro mobiliza-se para defender povo Yanomami

A força aérea brasileira começou esta quarta-feira a deslocar os seus ativos para monitorizar o território dos indígenas Yanomami, marcando o início de uma grande operação contra os mineiros ilegais de ouro que arrancará na próxima semana.

"Sabemos a origem do problema: a extração ilegal de ouro está muito presente [em território Yanomami] e será desmantelada (...) Vamos enfrentá-los e cortar o mal pela raiz", assegurou o ministro da Defesa, José Múcio, na terça-feira à noite, numa entrevista ao canal Bandnews.

"Irei ao local na próxima quarta-feira, com os comandantes do exército, força aérea e marinha, assim como o chefe da Polícia Federal", acrescentou, anunciando um "esforço coordenado de todas as instituições" para desalojar os mineiros de ouro.

A operação de controlo do espaço aéreo começou esta quarta-feira, incluindo a colocação de aviões de caça.

"Qualquer voo suspeito será desviado e o avião terá de aterrar para ser identificado", advertiu o ministro.

Na terça-feira, as autoridades brasileiras deram o primeiro golpe contra a mineração ilegal em terras indígenas, confiscando dezenas de aviões utilizados para estas atividades, acusadas de causarem a crise humanitária que afeta os Yanomami.

Pelo menos 24 aviões apreendidos pelas forças de segurança estavam retidos no pátio da Polícia Federal em Boa Vista, capital do estado amazónico de Roraima.