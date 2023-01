Espanha anuncia subida do salário mínimo para 1.080€

Espanha vai subir o salário mínimo em 8%, para 1.080 euros. A medida foi anunciada, esta terça-feira, pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez.

O salário mínimo espanhol (pago a 14 meses) passará assim a ser 60% do salário médio do país, disse Sánchez, que sublinhou que este era um dos compromissos que assumiu para a atual legislatura, que termina este ano.

Espanha tem eleições regionais e municipais marcadas para 28 de maio e haverá legislativas gerais no final do ano.

Na sua intervenção no Senado, o primeiro-ministro disse querer aumentar o poder de compra dos espanhóis, lembrando que o país fechou 2022 com uma inflação de 5,7% - a taxa mais baixa da União Europeia (UE) - sendo o aumento do salário mínimo anunciado hoje superior.



A medida surge numa altura em que a inflação no país voltou a acelerar em janeiro, para 5,8%, depois de cinco meses a recuar.

O aumento, que será aprovado dentro de duas semanas, em Conselho de Ministros de 14 de fevereiro.

O salário mínimo em Espanha está atualmente nos 1.000 euros brutos.



Desde a chegada de Sanchéz ao governo em 2018, o salário mínimo nacional, que se situava nos 735.90 euros, aumentou 46,7%.