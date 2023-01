Polónia quer enviar Leopard 2 para Kiev. Berlim encoraja treinos para uso dos blindados

"A Alemanha já recebeu o pedido para autorizar a transferência dos tanques `Leopard 2` para a Ucrânia", disse o ministro polaco, Mariusz Blaszczak, numa mensagem publicada hoje na rede social Twitter, na qual apela a Berlim para se juntar à "coligação de países que apoiam a Ucrânia com os `Leopard 2`".

Segundo o ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, o Governo de Berlim espera resolver "nos próximos dias" as suas dúvidas sobre o envio dos `Leopard 2` para a Ucrânia, referindo que o primeiro passo é preparar um inventário dos carros de combate atualmente disponíveis.

A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, já tinha afirmado, no domingo, que Berlim não se oporia a este pedido polaco.



Feito esse inventário, e "se for dado o sim", a questão pode ser resolvida em dias, disse Pistorius em entrevista à estação televisiva ZDF, poucas horas antes do encontro agendado para hoje com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.

Berlim prometeu também "agir com rapidez" no que diz respeito à formação de pessoal e transporte dos carros, mas esclareceu que a decisão final cabe ao chanceler, Olaf Scholz, numa referência às especulações dos últimos dias sobre uma possível divisão dentro da coligação governamental sobre a ajuda que as autoridades ucranianas têm reclamado.

A Polónia já tinha avançado, na segunda-feira, que ia pedir autorização à Alemanha para enviar os Leopard para a Ucrânia, mas o primeiro-ministro, Mateusz Morawiecki, não tinha especificado quando seria feito o pedido.

"Vamos pedir a autorização, mas isso é uma questão secundária", disse Morawiecki aos jornalistas. "Mesmo que não consigamos a autorização, daremos os nossos carros de combate à Ucrânia como parte de uma pequena coligação, mesmo que a Alemanha não faça parte desta", acrescentou.

Conversações entre aliados

A Polónia, que se declarou pronta para entregar 14 tanques Leopard a Kiev, sublinhou que está em conversações com cerca de 15 países sobre este assunto.

A Alemanha tem estado sob crescente pressão para entregar os seus Leopard à Ucrânia, que está a pedi-los insistentemente e, no domingo, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, disse que o país estava pronto para entregar os carros de combate, apesar do chanceler alemão ter mostrado relutância em comentar o assunto.

"Se nos colocassem o pedido, não nos oporíamos", afirmou Annalena Baerbock.

A Polónia é obrigada a fazer um pedido oficial a Berlim antes de entregar os carros de combate, que fazem parte das reservas alemãs.

Berlim encoraja treinos para uso dos Leopard

A Alemanha encorajou os países que pretendem fornecer tanques Leopard à Ucrânia a iniciar o treino dos militares ucranianos que os vão operar, anunciou esta manhã o ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius.



“Encorajei expressamente os países parceiros que têm tanques Leopard prontos para serem destacados para treinar as forças ucranianas nesses tanques”, disse Pistorius numa conferência de imprensa em Berlim com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.

A Ucrânia tem pedido insistentemente que lhe sejam entregues os tanques fabricados pela Alemanha para combater as tropas russas, mas o Governo de Berlim ainda não decidiu se os vai fornecer.