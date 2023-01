UE anuncia mais 500 milhões de euros de ajuda à Ucrânia

A União Europeia (UE) vai disponibilizar mais 500 milhões de euros para apoiar a Ucrânia, anunciou esta segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros português, depois de uma reunião com os homólogos de todos os Estados-membros.

João Gomes Cravinho acrescentou que a este pacote de ajuda a Kiev, a UE vai juntar também 45 milhões de euros de investimento na “missão de assistência militar” à Ucrânia, uma iniciativa de treino de militares na Polónia e na Alemanha.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia também discutiram a “questão complexa” da criação de um tribunal para combater a impunidade pelos “crimes cometidos na Ucrânia de guerra ou o crime de agressão, que é mais amplo”.

Os governantes com a pasta da diplomacia reuniram-se esta segunda em Bruxelas (Bélgica) para avaliar o apoio à Ucrânia, quando falta cerca de um mês para o primeiro aniversário da invasão do país pela Rússia, no final de fevereiro de 2022.