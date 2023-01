Los Angeles. Homem armado com metralhadora faz 10 mortos e 10 feridos

A polícia respondeu a um ataque com arma de fogo no sábado à noite em Monterey Park, na Califórnia. Segundo o jornal Los Angeles Times, dez pessoas ficaram feridas e há a registar dez mortos.

Os tiros foram disparados por volta das 22h00 (6h00 em Lisboa) perto de um local onde decorriam as celebrações do Ano Novo Chinês e por onde milhares de pessoas tinham passado durante o dia.

O suspeito, que tinha vários cartuchos de munições, continua em fuga.

Em conferência de imprensa, o capitão Andrew Meyer avançou que os bombeiros confirmaram 10 vítimas mortais no local do crime e que outras dez foram transportadas para diferentes hospitais. O mesmo responsável disse que estão a investigar e que ainda é cedo para falar “num crime de ódio”.

O dono de um restaurante avançou que duas pessoas procuram abrigo no seu estabelecimento e disseram-lhe para fechar a porta. Segundo as testemunhas, um homem com uma metralhadora estava a disparar. O ataque terá começado num estúdio de dança situada na Garvey Avenue.

A cidade de Monterey Park, localizada a cerca de 16 quilómetros do centro de Los Angeles, tem perto de 60 mil habitantes e uma grande população asiática.

Ao início da manhã, dezenas de pessoas assistiam ao festival, que é um dos maiores eventos de Ano Novo Lunar no sul da Califórnia.





[notícia atualizada às 11h55]