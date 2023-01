No México, um jornalista publica uma história. No dia a seguir é morto a tiro

Logo após o pôr do sol na quinta-feira, 10 de fevereiro, dois homens numa carrinha Dodge Ram branca pararam em frente ao pequeno estúdio de rádio de Heber Lopez Vasquez, no sul do México. Um homem saiu, entrou e atirou a matar ao jornalista de 42 anos. O filho de 12 anos de Lopez, Oscar, a única testemunha, escondeu-se, disse o irmão da vítima à Reuters.

Lopez foi um dos 13 jornalistas mexicanos mortos em 2022, de acordo com o Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), um grupo de direitos humanos com sede em Nova Iorque. Foi o ano mais mortal registado para jornalistas no México, agora o país mais perigoso para repórteres no mundo, com exceção da guerra na Ucrânia, onde o CPJ diz que 15 repórteres foram mortos no ano passado.

Um dia antes, Lopez – que dirigia dois sites de notícias online no sul do estado de Oaxaca – havia publicado uma reportagem no Facebook acusando a política local Arminda Espinosa Cartas de corrupção relacionada com os esforços desta para a reeleição.

Enquanto o jornalista ainda estava prostrado no chão, um carro-patrulha próximo respondeu a uma chamada de emergência, intercetou a carrinha e prendeu os dois homens.

Um deles, soube-se mais tarde, era irmão de Espinosa, o político da história de Lopez.