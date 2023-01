Incêndio destrói bairro de "lata" em Seul

Um incêndio num bairro de Seul destruiu mais de 60 habitações temporárias e obrigou à retirada de cerca de 500 residentes.

Mais de 800 bombeiros, agentes da polícia e trabalhadores governamentais foram mobilizados para combater o fogo.

O combate às chamas durou cerca de cinco horas e envolveu helicópteros. Não há mortos nem feridos a registar.



O incêndio aconteceu em plena celebração do Ano Novo Lunar.

O bairro de "lata" em questão, Guryong, é densamente povoado e situa-se nas imediações de Gangnam, a zona mais rica da capital sul-coreana. Segundo reporta a imprensa local, alguns dos residentes conseguiram dar o alerta para os restantes e evacuar rapidamente a área. Muitos ficaram apenas com a roupa que tinham no corpo.

Desconhecem-se, para já, as causas deste incêndio, mas tudo indica que se terá tratado de um curto circuito, bastante comum em bairros temporários similares, na zona.

Esta não é, de resto, a primeira vez que se registam incêndios no local, também severamente afetado por inundações. O bairro ilegal de Guryong, com vista para alguns dos prédios mais caros da Coreia do Sul, já existe desde os anos 80 e é tido por muitos como símbolo da desigualdade social naquele país asiático.

Foi criado numa altura em que o Governo local expulsou milhares de pessoas de bairros similares no centro da capital para "embelezar" a cidade antes dos jogos olímpicos de 1988.

Gangnam, de resto, tornou-se famosa com o sucesso mundial "Gangnam Style", de Psy, uma sátira ao estilo de vida abastado daquela zona, frequentada pelos jovens ricos e pejada de lojas de luxo.