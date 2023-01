Ator Alec Baldwin acusado de homicídio involuntário

Esta quinta-feira, a procuradora do distrito de Santa Fé, Mary Carmack-Altwies, anunciou em comunicado que Alec Baldwin e Hannah Gutierrez Reed vão ser acusados de homicídio involuntário até ao final do mês.

O incidente remonta a outubro de 2021 e aconteceu no estado do Novo México. Os disparos feriram também o diretor do filme, Joel Souza, de 48 anos.

"O ator e produtor Alec Baldwin e a armeira Hannah Gutierrez-Reed vão ser acusados de dois crimes de homicídio involuntário. Após a revisão das provas, determinei que existem provas suficientes", argumenta a procuradora. Mary Carmack-Altwies garante que "no seu turno ninguém está acima da lei e toda a gente merece justiça".

Após a tragédia, Alec Baldwin declarou ter ficado de “coração partido” por ter causado, acidentalmente, a morte a Halyna Hutchins e garantiu que não premiu o gatilho da arma de adereço.



Mais tarde, o FBI concluiu que Alec Baldwin puxou mesmo o gatilho da arma com que matou acidentalmente a diretora de fotografia durante as filmagens do filme "Rust", contradizendo a versão do ator, que afirma não ter ativado a arma.

Família de Halyna espera que seja feita justiça

Um ano após o incidente, Alec Baldwin e a produtora do filme “Rust” chegaram a um acordo para indemnizar a família de Halyna Hutchins, após uma ação judicial interposta pelo marido.

A família da diretora de fotografia Halyna Hutchins já reagiu à notícia de que Alec Baldwin será acusado de homicídio involuntário.

Em comunicado divulgado em nome da família, o advogado Brian J. Panish disse que os Hutchins "apoiam as acusações".

“Queremos agradecer ao xerife de Santa Fé e ao promotor público por concluírem sua investigação e determinarem que as acusações de homicídio involuntário são justificadas pelo assassinato de Halyna Hutchins com desrespeito consciente pela vida humana. A nossa investigação independente também confirma que as acusações são justificadas. É um conforto para a família que, no Novo México, ninguém está acima da lei", declara a família da diretora de fotografia.

"Apoiamos as acusações, cooperaremos totalmente com esta acusação e esperamos fervorosamente que o sistema de justiça trabalhe para proteger o público e responsabilizar aqueles que infringem a lei", refere o comunicado.