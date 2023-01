Inédito. Advogado robô vai defender caso em tribunal

Um advogado robô vai, pela primeira vez na história, defender um caso em tribunal.

É já em fevereiro que a Inteligência Artificial vai gerir a defesa de um processo. Em causa está uma multa por excesso de velocidade. O local da audiência não foi revelado para já.

A notícia é avançada pelo site de ciência IFLScience citando a startup DoNoPay, que desenvolveu o serviço.

Ao contrário do que a imaginação possa ditar, não vai estar nenhum robô com perfil humano em tribunal a substituir um advogado. O robô vai dar instruções ao réu por telemóvel e será este a argumentar em sua própria defesa. A comunicação será feita com recurso a um auricular, que neste caso será considerado um aparelho auditivo, de modo a ser permitido em tribunal.

Dado que se trata de um teste piloto, o fundador da DoNoPay, Joshua Browder, já garantiu que, se o réu perder, será a startup a pagar a multa.

A DoNotPay foi criada em 2015, como uma startup chatbot, com o objetivo de ajudar os consumidores a evitarem o pagamento de multas e juros de mora. Numa segunda fase, passou a aplicar a Inteligência Artificial através do “OpenAI’s GPT-3”.

Este deverá ser só o primeiro passo de um longo caminho ainda a percorrer pela tecnologia no campo do Direito e da Justiça.