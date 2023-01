Empregado do Walmart de 82 anos reforma-se com ajuda do TikTok

Um empregado da rede de supermercados norte-americana Walmart reformou-se aos 82 anos depois de utilizadores do TikTok lhe terem conseguido angaria mais de 100 mil dólares.

Warren Marion ainda trabalhava nas caixas do supermercado, por não ter capacidade financeira para se reformar.

Com a ajuda de Rory McCarty, um utilizador do TikTok norte-americano com muitos seguidores, foi possível angariar a quantia.

Warren Marion é viúvo e um veterano da Marinha, mas ainda trabalhava "turnos de oito a nove horas", segundo conta McCarthy.

Depois de ter dado o aviso há cerca de duas semanas, de que estava de saída, o idoso trabalhou pela última vez na sexta-feira.

Quando saiu do trabalho, foi recebido com aplausos e balões no parque de estacionamento do supermercado.

"Só posso dizer que fui abençoado pelo Senhor pelo que fiz quando era jovem", disse, citado pela BBC.