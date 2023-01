Espanha. Limpeza das beatas no chão vai sair dos cofres das tabaqueiras

O novo regulamento, aprovado pelo Governo espanhol, que responsabiliza as empresas de tabaco pela limpeza das beatas nas ruas entra em vigor esta sexta-feira.

Milhões de pontas de cigarro são deitadas à rua todos os anos, numa situação que provoca um problema ambiental e preocupa as autoridades. Aliás, um estudo recente, mostra que, pelo menos, um quinto dos espanhóis adultos fumam todos os dias.

A partir desta sexta-feira, as tabaqueiras são responsabilizadas pelas beatas que forem encontradas nas ruas ou nas praias, através do pagamento de uma taxa ao Governo, para ser utilizada na limpeza das cidades.

Um estudo da Fundação Rezero consultado pela Renascença, revela que, por exemplo, na Catalunha, “as pontas de cigarro geram mais de 2.700 toneladas de resíduos por ano e estima-se que globalmente 70% dos cigarros fumados acabem em terra ou em espaços naturais”.

O mesmo documento refere que as “beatas” representam entre 30% a 40% do lixo disperso nos municípios e são os resíduos mais abundantes nas praias da região ocidental do Mediterrâneo, cerca de 25,3% do total de lixo marinho recolhido em termos unitários”.

Apesar de entrarem em vigor, ainda falta informação quanto à forma como tudo isto vai ser implementado e se os custos serão ou não transferidos para os consumidores.

O estudo da Rezero diz também que “cada cidadão pode pagar 21 euros por ano, pela limpeza de pontas de cigarro nas ruas”, o que pode ser um ponto de partida para que possa ser encontrado um valor para a taxa que agora se anuncia.

Além das metas estabelecidas pela União Europeia na área do ambiente e sustentabilidade, nos últimos anos, Espanha tem também introduzido uma série de medidas abrangentes para conter o tabagismo. Em julho passado, foi proibido fumar em todas as praias públicas de Barcelona, com os infratores a terem de pagar uma multa de 30 euros.