Países registam recordes de temperaturas altas por toda a Europa

Em Bilbau, na Espanha, registaram-se 25.1 graus Celsius, no domingo, equivalente a temperaturas médias de julho.

Alemanha, França e Ucrânia também registaram novos recordes regionais, contra as expetativas.

Pelo menos oito países europeus registaram, durante este inverno, novos recordes nacionais de temperaturas elevadas para esta época do ano e mais três registaram recordes regionais.

O Reino Unido, a República da Irlanda, França e Espanha todos declaram 2022 como o ano mais quente desde que há registo.

As temperaturas anormalmente altas e a falta de neve estão a colocar em risco a época de inverno nas estâncias de esqui em grande parte dos Alpes.

Passou o Natal, o fim de ano e estes primeiros dias de 2023 não acalentam grandes esperanças, nem para os empresários que fazem do negócio o sustento, nem para os amantes deste desporto.

Um inverno pouco rigoroso na Europa central, apenas com chuva, deixou a cadeia montanhosa com muito menos neve do que o normal.