“Vice” de Bolsonaro critica poderes que contribuíram para “clima de caos”

O vice-presidente do Brasil fez uma declaração ao país antes da tomada de posse de Lula da Silva cheia de recados em várias direções. Hamilton Mourão alerta para “desmandos” que podem ameaçar a democracia.



Com Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, Hamilton Mourão passou a liderar o governo até à chegada de Lula da Silva ao Palácio da Alvorada, que vai acontecer este domingo, 1 de janeiro.

No discurso divulgado na última noite, o general na reserva criticou os poderes que, através do “silêncio” e do “protagonismo inoportuno e que destrói”, contribuíram para um “clima de caos” nas últimas eleições presidenciais e depois.