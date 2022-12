Putin convida Xi Jinping a visitar Rússia

O Presidente russo, Vladimir Putin, convidou o homólogo chinês, Xi Jinping, a visitar Moscovo no próximo ano. O convite surgiu durante uma videochamada, com a duração de oito minutos, onde os dois líderes prometeram aprofundar a cooperação bilateral.

“Esperamo-lo, caro Presidente, querido amigo, na próxima primavera para uma visita de estado a Moscovo”, disse Putin.

O Presidente chinês não respondeu ao convite do seu homólogo, afirmando apenas que a China está pronta para “aumentar a cooperação estratégica com a Rússia”.

Na conversa, o líder russo ressaltou a comunicação bilateral que ocorreu em vários níveis em 2022, dizendo que as relações Rússia-China são “as melhores da história”.

“Resistem dignamente a todos os testes, demonstram maturidade e estabilidade e continuam a expandir-se dinamicamente”, disse, acrescentando, sem mencionar a guerra na Ucrânia, que partilha com Xi Jinping as mesmas visões sobre a transformação geopolítica do cenário global.

“No contexto de pressões e provocações sem precedentes do Ocidente, estamos a defender as nossas posições de princípio”, assinalou.

Por sua vez, o chefe de Estado chinês disse que Pequim e Moscovo devem coordenar e cooperar nos assuntos externos, enfatizando a disposição russa para envolver-se em negociações sobre a guerra na Ucrânia.

Já sobre o conflito, Xi Jinping garantiu que o país vai manter uma posição “objetiva e justa”, assinalado que o caminho para as negociações de paz “não será suave”.