Morreu a jornalista norte-americana Barbara Walters

A jornalista e "pivot" norte-americana Barbara Walters morreu na sexta-feira à noite, na sua casa em Nova Iorque, aos 93 anos, anunciou a cadeia de televisão ABC.

Durante mais de três décadas na ABC, e, antes disso, na NBC, Walters tornou-se conhecida em programas como "Today", na NBC, e "20/20" da ABC, entre outros.

"Barbara era uma verdadeira lenda, uma pioneira não só para as mulheres no jornalismo, mas para o próprio jornalismo. Foi uma repórter única no seu campo e conseguiu muitas das entrevistas mais importantes do nosso tempo", disse o CEO da Walt Disney Co., empresa-mãe da ABC, Bob Iger, em comunicado.

A jornalista entrevistou, entre outros, todos os Presidentes dos Estados Unidos, de Richard Nixon a Barack Obama, bem como o antigo líder da Líbia Muammar Kadhafi, morto em outubro de 2021, e Fidel Castro de Cuba, falecido em 2016.