Ucrânia quer realizar cimeira de paz até final de fevereiro

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse hoje que o seu Governo tenciona realizar uma cimeira de paz até final de fevereiro, preferencialmente na ONU e com o secretário-geral, António Guterres, como mediador.

Em entrevista à agência Associated Press, Kuleba disse que estava "absolutamente satisfeito" com os resultados da visita do Presidente Volodymyr Zelensky aos EUA, na semana passada, e revelou que o Governo dos EUA fez um plano especial para preparar o uso dos mísseis Patriot no curto prazo de seis meses.

Kuleba disse ainda que a Ucrânia fará tudo para vencer a guerra em 2023, acrescentando que a diplomacia desempenha um papel importante nesse desfecho.

"Toda a guerra termina de forma diplomática. Toda a guerra termina como resultado das ações tomadas no campo de batalha e na mesa de negociações", argumentou o chefe da diplomacia ucraniana, anunciando que gostaria de ver uma cimeira de paz até ao final de fevereiro.