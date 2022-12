Tempestade de inverno faz mais de duas dezenas de mortos nos Estados Unidos

"Há pessoas presas nos seus carros durante mais de dois dias e outras em casas onde as temperaturas são geladas", disse Mark Poloncarz, citado pela agência francesa AFP.

Os mortos foram encontrados em veículos, em casas e na rua, disseram funcionários do condado de Erie.

A tempestade, gerada por uma frente de ar ártico, começou a abrandar neste domingo, depois de causar, à sua passagem, temperaturas abaixo de zero do Canadá ao Texas, assim como fortes nevões e ventos fortes que afetaram a rede elétrica e a aviação.

A tempestade "Elliot" que atingiu quase todos os Estados Unidos em plenas férias de Natal provocou pelo menos 22 mortos, anunciaram as autoridades norte-americanas este domingo.

Quatro outras pessoas morreram num choque em cadeia numa autoestrada do Ohio, envolvendo cerca de 50 veículos.

Também houve mortes por acidentes ou tempo frio no Kansas, Missouri, Vermont, Colorado e Wisconsin, de acordo com os meios de comunicação locais, o que coloca o número de mortos da tempestade em 22.

Pelo menos 200 milhões de pessoas nos Estados Unidos, 60% da população, têm estado sob algum tipo de alerta meteorológico, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês).

Em várias cidades da Costa Leste e mesmo na Florida, os termómetros atingem mínimos que não eram vistos desde o Natal de 1983.

A tempestade movia-se hoje lentamente para leste à medida que enfraquecia, embora as temperaturas permanecessem geladas e abaixo do normal nas zonas leste, centro e sul do país.

"Espera-se que as condições melhorem lentamente à medida que o sistema se enfraquece. No entanto, viajar nestas condições será extremamente perigoso" em algumas áreas, advertiu o NWS em comunicado.

Mais de três mil voos foram cancelados este domingo de manhã, de acordo com o 'site' FlightAware.

Na sexta-feira, foram cancelados 5.800 voos, deixando milhares de pessoas impossibilitadas de se reunirem às suas famílias na véspera de Natal.

O secretário de Transportes, Pete Buttigieg, disse que mais de 20% dos voos regulares foram cancelados, tal como muitos comboios Amtrak.

À medida que a tempestade diminuía, a energia foi sendo restaurada em áreas onde as infraestruturas elétricas tinham sido afetadas por nevões.