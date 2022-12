Governador do Texas envia imigrantes para casa de Kamala Harris em plena tempestade

Três autocarros com imigrantes foram enviados pelo governador republicano do Texas para Washington, na véspera de Natal, e um deles parou hoje em frente à residência oficial da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, informaram meios de comunicação locais.

O governador Estado do Texas, Greg Abbott, tem enviado dezenas de autocarros com migrantes para Estados governados por democratas, desde abril, como forma de protesto contra a política de imigração de Joe Biden, um gesto amplamente criticado por organizações de direitos humanos, nos Estados Unidos.

As pessoas que hoje desembarcaram dos autocarros foram rapidamente atendidas por organizações sociais que há meses ajudam esses migrantes com roupas, alimentos e abrigo.

Alguns migrantes chegaram a Washington vestidos apenas com uma camisa, em plena tempestade de inverno que atingiu o país, causando o Natal mais frio das últimas décadas, informou a CNN.

Esta semana, vários estados do país governados por republicanos, incluindo o Texas, conseguiram na justiça adiar a suspensão do Título 42, uma política federal de saúde que permite expulsar de forma expressa as pessoas que atravessam a fronteira em situação irregular, sem pedir asilo.

Esta regulamentação, aplicada pela administração de Donald Trump (2017-2021), e também usada por Joe Biden, deveria ter deixado de ser aplicada em 22 de dezembro por ordem judicial, mas o Supremo Tribunal congelou a decisão.

Nos últimos dias, milhares de pessoas cruzaram a fronteira com o México e muitas concentraram-se na cidade de El Paso (Texas), onde tiveram de dormir ao ar livre, apesar das baixas temperaturas, acrescentam meios locais de comunicação.