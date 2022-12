Brasil. Bolsonaro indulta agentes da polícia responsáveis pelo massacre na prisão do Carandiru

O ainda Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, concedeu esta sexta-feira indultos perdoando as penas de prisão impostas a militares e polícias, incluindo os que foram considerados responsáveis pelo famoso massacre da prisão do Carandiru.

O perdão estende-se a todos os agentes da lei que tenham sido condenados por crimes, ou aos que tenham sido cometidos por atos praticados “no seu dever de agir” ou “devido a riscos” enfrentados pelas forças de segurança.

Esta decisão beneficia diretamente 69 dos 74 oficiais que ainda estão vivos, que foram condenados pelos 111 homicídios de reclusos cometidos na prisão do Carandiru em São Paulo, em 1992.

Os agentes foram condenados em julgamentos em 2013 e 2014, mas nunca foram presos, devido a manobras judiciais, com os seus advogados a atrasar os recursos nos tribunais superiores, num caso que se tornou um símbolo de impunidade no Brasil.

O congressista Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente, celebrou a concessão dos indultos nas suas redes sociais, dizendo que “foi feita justiça” para os polícias responsáveis pelos assassinatos no Carandiru, que “tentaram prender durante 30 anos”.

“Polícias militares que entraram onde nenhuma mãe permitiria sequer que os seus filhos entrassem e cumprissem a sua missão. Um lugar que acolheu as pessoas mais perigosas do país. Eles sofreram, mesmo com a esmagadora maioria da sociedade a apoiá-los”, disse.