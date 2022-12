Em 2023, "avançaremos com a reconquista da nossa liberdade", diz Zelensky

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky promete que 2023 será o ano em que os ucranianos vão avançar "com a reconquista da nossa liberdade".

"O ponto principal desta visita aos Estados Unidosé reforçar a Ucrânia", afirma, também, em conferência de imprensa conjunta com Joe Biden.

Já o Presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, confirmou um novo pacote de ajuda à Ucrânia no valor de 1,85 mil milhões de dólares.

Ochefe de Estado norte-americano destaca uma bateria "que treinará forças ucranianas para reforçar a sua defesa aérea".

Volodymyr Zelensky felicitou este anúncio e também realçou a importância do novo pacote de ajuda.

Joe Biden assinalou a "determinação inquebrável" do povo ucraniano face ao escalar da guerra com a Rússia.

O chefe de Estado norte-americano destacou que se registam, esta quarta-feira, 300 dias da "invasão russa sem provocação" à Ucrânia.

E alerta que a Rússia está a usar o inverno "como uma arma contra o povo ucraniano".

Já o Presidente ucraniano realça "o apoio bipartidário" do Congresso norte-americano no apoio à Ucrânia e diz estar "ansioso para reunir com os congressistas".

Zelensky defende, ainda, um acordo de paz global e que a Rússia seja responsabilizada pelas suas ações nesta guerra.

"Sei que a liderança norte-americana será forte e terá um papel importante à escala global", aponta.