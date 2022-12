Crematórios sobrecarregados na China com explosão de casos Covid

Vários crematórios chineses admitiram estar sobrecarregados devido a uma onda de casos de covid-19, apesar de o número oficial de mortos divulgado pelas autoridades ser reduzido, noticiou esta terça-feira a agência francesa AFP.

Após protestos de rua, a China terminou abruptamente, no início de dezembro, a maior parte das medidas da política de "covid zero", incluindo os testes obrigatórios, o que fez disparar o número de casos no país asiático com 1.400 milhões habitantes.

No relatório mais recente sobre a covid-19, as autoridades chinesas deram conta hoje de cinco mortes e 2.722 novas infeções nas últimas 24 horas, mas não tinham reportado casos fatais entre 28 de maio e 19 de novembro.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a China comunicou mais de 10 milhões de casos de infeção e 31.309 mortes entre 02 de janeiro de 2020 e 19 de dezembro (segunda-feira).

O Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde (IHME), com sede nos Estados Unidos, previu recentemente que o levantamento abrupto das restrições rigorosas da covid-19 na China poderá resultar numa explosão de casos e mais de um milhão de mortes nos próximos meses.