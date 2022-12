Vigília pede libertação de espanhol que fotografou campa de Mahsa Amini

Uma centena de pessoas pediu este domingo em Madrid, frente à embaixada do Irão, a libertação do espanhol Santiago Sánchez Cogedor, preso pelas autoridades iranianas por ter fotografado o túmulo de Mahsa Amini, cuja morte desencadeou protestos em todo o país.

O protesto, silencioso, foi encabeçado por familiares de Santiago Sánchez Cogedor, de 41 anos, preso com o tradutor que o acompanhava a 2 de outubro, no Irão.

No início do protesto silencioso, que durou cerca de uma hora, a mãe de Santiago Cogedor leu "um manifesto" que disse já ter entregado ao embaixador iraniano em Espanha, Hassan Ghashghavi, e no Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol, a quem agradeceu os esforços diplomáticos para libertarem o filho e o acompanhamento que lhe têm dado na prisão.

Célia Cogedor disse que o embaixador iraniano a recebeu pessoalmente na quinta-feira passada e se mostrou "tremendamente compreensivo", pelo que pediu a todos os que se juntaram hoje ao protesto em Madrid para serem "prudentes e educados" e para se manterem em silêncio.

Ao fotografar o túmulo de Mahsa Amini, o espanhol Santiago Cogedor não pretendeu "atentar contra a segurança do Estado do Irão" e se alguma coisa "ofendeu" os iranianos e os seus dirigentes com essa conduta, a família "pede desculpa", como "com certeza" ele próprio já o fez, escreveram os familiares do detido no texto do manifesto lido por Celia Cogedor.

O mesmo texto lembra que Santiago Cogedor já tinha estado no Irão em 2019 e sempre expressou "opiniões muito positivas" sobre o país, nomeadamente, as suas paisagens, cultura e a hospitalidade e amabilidade dos iranianos, como confirmam as publicações que fez na altura na rede social Instagram.