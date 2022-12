ONU expulsa Irão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher

A violação dos direitos das jovens e mulheres e as proibições impostas à liberdade de expressão visíveis nos protestos recentes, levaram a Organização das Nações Unidas (ONU) a expulsar do Irão da sua Comissão sobre o Estatuto da Mulher.

A medida foi proposta pelos Estados Unidos da América EUA) e a decisão conhecida esta quarta-feira, obteve 29 votos favoráveis, oito contra e 16 abstenções.

Os membros do Conselho Económico e Social das Nações Unidas adotaram uma resolução redigida pelos EUA para "retirar, com efeito imediato, a República Islâmica do Irão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher para o resto do seu mandato de 2022-2026".

A anteceder a votação, a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, considerar que expulsar o Irão era a decisão acertada, descrevendo a adesão de Teerão como uma "hedionda nódoa na credibilidade da comissão".

Na reação, de acordo com as agências internacionais, o embaixador iraniano, Amir Saeid Iravani, classificou a investida dos americanos

Como sendo “ilegal” e acusou o país de Joe Biden de estar a perpetrar um ato de vandalismo contra o regime do Irão.