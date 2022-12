Qatargate. Tudo o que já se sabe sobre o escândalo de corrupção no Parlamento Europeu

O eurodeputado alemão Daniel Freund, co-presidente do intergrupo anticorrupção do Parlamento, destaca tratar-se de um dos “escândalos de corrupção mais graves em Bruxelas nas últimas décadas”.

A vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili e três outras pessoas foram acusadas e detidas neste domingo, na Bélgica, no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de corrupção relacionadas com o Qatar no seio desta instituição.

Está em curso uma investigação a um alegado caso de corrupção, organização criminosa e branqueamento de capitais ligado a suspeitas de que o Qatar - anfitrião do Mundial de Futebol - terá tentado influenciar decisões políticas e económicas no Parlamento Europeu.

Mogherini renunciou ao conselho no sábado de manhã, de acordo com um porta-voz do Colégio da Europa, onde é agora reitor. Avramopoulos disse, através de um e-mail na manhã de domingo, que ele, Cazeneuve e Wikström também renunciaram “imediatamente quando fomos informados na sexta-feira”.

De acordo com a agência de notícias italiana Ansa, Niccolò Figà-Talamanca também foi detido. Ele é o diretor-geral de outra ONG, No Peace Without Justice, centrada na justiça criminal internacional, nos direitos humanos e na promoção da democracia no Oriente Médio e no Norte da África. A organização está oficialmente sediada em Nova Iorque e Roma, mas tem o mesmo endereço de Bruxelas que a Fight Impunity, na 41 Rue Ducale.

O presidente da Fight Impunity é Pier Antonio Panzeri, um ex-eurodeputado italiano também do grupo social-democrata (S&D). É figura central no caso e também foi detido, assim como a esposa e a filha. Panzeri é acusado de “intervir politicamente com membros que trabalham no Parlamento Europeu em benefício do Qatar e de Marrocos”.

O parceiro de Kaili, Francesco Giorgi, também foi detido. Conselheiro para a região do Oriente Médio e Norte da África no Parlamento Europeu, Giorgi é o fundador de uma ONG chamada Fight Impunity, que visa promover “a prestação de contas como um pilar central da arquitetura da justiça internacional”.

Numa sessão plenária em novembro, caracterizou o país como um “pioneiro dos direitos laborais”, apesar das profundas preocupações internacionais sobre as condições para os trabalhadores imigrantes – nomeadamente durante a construção de estádios para o Mundial de Futebol, ainda a decorrer no país, durante a qual milhares morreram.

Recentemente tornou-se uma grande defensora do Qatar, com declarações recentes de Eva Kaili a causarem mesmo grande estranheza no Parlamento Europeu.

O que ganha o Qatar com o lóbi?

O processo de eleição do país anfitrião do campeonato do mundo ficou marcado por escândalos de corrupção e, ao longo da preparação, calcula-se que tenham morrido várias centenas de trabalhadores imigrantes no país, onde trabalham sem o mínimo de condições.

Os críticos liberais aproveitaram o evento mundial de futebol para atacar a posição do país muçulmano conservador sobre os direitos das mulheres e LGBTQ+.

Manter uma boa reputação é assim crucial, já que o Qatar está empenhado em fechar acordos com os países da UE para o comércio do seu gás natural, numa altura de crise energética no continente na sequência da invasão russa da Ucrânia.

A proposta para conceder aos qataris a isenção de visto para viajar para o espaço Schengen da UE também é outro tema quente que está a avançar no Parlamento Europeu.

E agora, o que acontece?

Face aos acontecimentos recentes, a Comissão Europeia deverá propor um órgão de ética independente que se aplique a todas as instituições da UE, mas é quase certo que tenha poder de investigação ou de execução.

O eurodeputado alemão Daniel Freund argumenta que os países que não fazem parte da UE deveriam ter de seguir as regras aplicadas aos lóbis que já estão em vigor em Bruxelas. Atualmente, os países não precisam de se registar no registo de transparência da UE de grupos de interesse, por exemplo, e os eurodeputados não são obrigados a relatar esses contactos.

“A UE deve melhorar isto imediatamente”, defende Freund.

O que diz o Qatar? E quais as consequências para o país?

“Qualquer associação do Governo do Qatar com as alegações relatadas é infundada e gravemente mal informada”, lê-se no comunicado oficial do Qatar emitido no domingo.

“O Estado do Qatar trabalha através do envolvimento de instituição para instituição e opera em total conformidade com as leis e regulamentos internacionais”, é acrescentado no documento.

O S&D já pediu que a proposta de liberalização de vistos para qataris seja suspensa. O relator dos Verdes diz que votaria contra essa liberalização se ela fosse votada esta semana.

Ao mesmo tempo, o Comité de Relações Exteriores do Parlamento, que planeava uma deslocação à Arábia Saudita e ao Qatar nas próximas semanas, cancelou a ida ao Qatar, deixando o país em desvantagem face a um dos seus principais rivais no que toca às atenções da UE.