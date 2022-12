Irão executa segunda pessoa por participar nas manifestações anti-regime

O Irão disse esta segunda-feira que executou o segundo preso detido numa onda de protestos antigovernamentais, noticiou a agência Mizan, da Autoridade Judicial iraniana.

O homem executado foi identificado como Majidreza Rahnavard, acusado de esfaquear até à morte dois membros das forças de segurança e ferido quatro, no dia 17 de novembro, em Mashhad, no nordeste do país, acrescentou a Mizan.

Na quinta-feira, o Irão executou o primeiro preso detido nas manifestações.

Pelo menos duas dezenas de manifestantes iranianos enfrentam uma possível execução como resposta das autoridades à participação nos protestos contra o Governo, de acordo com uma reportagem publicada, no sábado, pelo jornal local Etemad.

A publicação deu a conhecer uma lista elaborada pelas autoridades iranianas em que 25 manifestantes são acusados de "travar uma guerra contra Deus", acusação que, ao abrigo a lei iraniana, é punível com a morte.