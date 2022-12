Prémio franco-alemão dos Direitos Humanos para Mahsa Amini e mulheres iranianas

Mahsa Amini e as mulheres iranianas foram galardoadas este sábado com o Prémio franco-alemão para os Direitos Humanos e o Estado de Direito 2022, anunciaram os Ministérios dos Negócios Estrangeiros dos dois países.

A ministra alemã, Annalena Baerbock, recordou na mesma mensagem conjunta que Amini tinha 22 anos e que, nos últimos meses, mais de 450 pessoas foram mortas pela violência do regime na onda de protestos gerados pela morte da jovem mulher, com mais de 18.000 pessoas presas.

O prémio também reconhece o trabalho de outros 14 ativistas dos direitos humanos de países como a Síria, Bielorrússia, Sudão e Costa do Marfim.

"Juntamente com os nossos amigos franceses, estamos ao lado destes homens e mulheres corajosos. Pela dignidade, liberdade e direitos humanos", disse Baerbock.

O Irão é palco de protestos desde meados de setembro, quando Mahsa Amini, uma jovem curda, morreu sob custódia da polícia após ser presa por não usar o véu adequadamente e violar os códigos de vestimenta islâmicos.

Desde então, enquanto ocorriam as mobilizações, as autoridades reprimiam-nas violentamente, ganhando assim novas sanções da comunidade internacional por questões relacionadas aos Direitos Humanos. No entanto, de Teerão não consideram que estão a dar argumentos para as mobilizações e acusam os "inimigos" do Irão e os "mercenários" de estarem por detrás dos protestos massivos.

As autoridades consideram que a maioria dos iranianos continua a apoiar o sistema islâmico.

Em quase três meses de protestos, morreram mais de 500 pessoas e pelo menos 15.000 foram detidas, segundo a ONG Iran Human Rights.