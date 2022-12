Scholz diz ser "grave" participação de ex-deputada em alegada organização terrorista

O chanceler alemão classificou como "grave" a presença da ex-deputada da extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) na alegada organização terrorista desmantelada na quarta-feira e que planeava tomar o parlamento (Bundestag).

"É obviamente um caso mais do que notável e gravíssimo", afirmou Olaf Scholz, num encontro com os chefes dos governos regionais, a propósito das operações realizadas na quarta-feira em 11 Estados federados, em que foram detidas 25 pessoas.

A operação policial mostrou "a capacidade de atuação da nossa democracia" e a determinação de atuar "com toda a firmeza" contra esses grupos, acrescentou.

Entre os 25 envolvidos, 23 dos quais só foram detidos hoje, está a juíza e ex-deputada da AfD Birgit Malsack-Winkemann.

De acordo com a investigação aberta pela Procuradoria-Geral, o grupo está ligado aos "Reichsbürger" ou "Cidadãos do Reich", movimento radical que não reconhece as atuais fronteiras da Alemanha, bem a ordem constitucional ou autoridades.